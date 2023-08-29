Batman'da poşet içerisine konulmuş bebek cesedi bulundu!

Batman merkeze bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tılmerç Mezarlığı'nda mezarlık görevlisi, mezarlığı kontrol ettiği sırada mezarlık içerisinde poşete koyulmuş halde bebek cesedi gördü.

Poşete sarılı halde bulunan bebek cesedini gören görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerinin ardından erkek olduğu anlaşılan bebek cesedi otopsi yapılmak üzere sağlık ekibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem