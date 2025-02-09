Kastamonu'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da kent merkezi ve iki ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İnebolu ilçesinde B.K, A.E, M.A.Ç. ve B.Ç, kent merkezinde G.Ç. ile Tosya ilçesinde M.G'nin ikamet, araç ve üstlerinde arama yapıldı.

Operasyonda esrar, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan G.Ç. ve M.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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