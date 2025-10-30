Kartalkaya Davasında Sanık Avukatından Mahkemeden Şok Sözler: ‘Benim Müvekkilim Geri Zekalı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasının üçüncü celsesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, önceki oturumlarda 18 sanık ve avukatlarının savunmaları alınırken, kalan 14 sanık ve avukatları da bugünkü duruşmada savunmalarını yaptı.

13 SANIK İÇİN ‘KASTEN YARALAMA’ RAPORU

Mahkeme Başkanı, duruşmada iddianamede “olası kast”la cezalandırılmaları istenen 13 sanık hakkında, 28 kişiyi “kasten yaralamanın nitelikli haliyle” cezalandırılmaları yönünde rapor geldiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalar alınmaya devam etti.

MUHASEBE MÜDÜRÜNDEN BERAAT TALEBİ

Tutuklu sanıklardan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini istedi. Özdemir’in avukatı, müvekkilinin görev tanımının yalnızca mali işler olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Müvekkilimin bir sorumluluğu yoktur. Yetkilerinin büyük bölümü mali işlerle alakalıdır. Müvekkilim işçi-işveren sözleşmesine bağlı çalışmaktadır. Müvekkilime harcama yetkisi yönetim kurulunun onayı ile verilir, bankadan para çekme yetkisi dahi verilmemiştir. Operasyonel ve teknik sorumluluk yüklenmemiştir. Bu yüzden müvekkilimden yangına ilişkin bir tedbir alması beklenemez.”

‘BENİM MÜVEKKİLİM GERİ ZEKALI’

Duruşmaya damgasını vuran açıklama ise sanık Özdemir’in diğer avukatı Serbülent Baykandan geldi. Baykan, müvekkilinin beraatini istemediğini belirterek, “Müvekkilim için beraat talebim ve tahliye talebim yoktur. Bu bir katliamdır. Bolu davasında kast, taksir vs. tartışılmaz. Bunlar bizim önümüze atılmış yemdir. 'Kasten adam öldürmedir' tartışmasız. Benim müvekkilim gerizekalı. Gerizekalının avukatlığını da hatır için yapıyorum. İsterse beni dava edebilir. Ama bazı şeyler eksik, neden? Bu vahim olay, bu kadar can kaybını yüreğimde hissediyorum. Suçlu kimse Allah belasını versin” şeklinde konuştu.

'GİDİP YATSIN AKLI BAŞINA GELSİN'

Avukat Baykan, yangının “kasten adam öldürme” olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada kast var, cinayet var net. Kat görevlileri ve 16 kişi yanarak can verdi. Kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras’ın talimatı üzerine bizim geri zekalı gidip itfaiye raporunun iptali için başvuruda bulunmuş. Bu geri zekalı gidip biraz yatsın aklı başına gelsin onun bunun vekaletini almasın.”

Baykan, ayrıca Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a da eleştiriler yöneltti: “Turizm Bakanı Ersoy’un dokunulmazlığı mı var? Bu adam ETS Tur üzerinden oteli pazarlayan birisi. Otelde emekçiler de öldü. Bunlar kendi çalışanlarına bile ihanet ettiler.”

‘GERÇEK ADALET, GERÇEK SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASIYLA OLUR’

Tutuklu sanıklardan Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Grand Kartal Otel ile hiçbir ilgisinin olmadığını iddia ederek savunmasında, “Görevli olmadığım otelde meydana gelen yangın nedeniyle en baş sorumlulardan biri olarak gösterilmem hukuka ve adalete olan inancımı ciddi zedelemektedir. Gerçek adalet, gerçek sorumluların cezalandırılması ile yerini bulacaktır. Gerçek adalet, herkesin cezalandırılması ile olmaz. Sayın Savcı, acele ederek beni idamlık etmiş, ama delillere hiç bakmamış. Ben peşinen suçluysam o halde neden yargılanıyorum ki? Bunun hukuken izah edilmesi mümkün değildir. Benim şahsi maaş bordromda, SGK kayıtlarımda da Gazelle Otel üzerindendir. Grand Kartal Otel müdürüymüş gibi cezalandırılmam isteniyor. İddia makamı yeterli, gerekli, sorumlu olduğu iddiaları araştırmadan esas hakkındaki mütaalayı acelesi varmış gibi hazırlamıştır” açıklamasını yaptı.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Grand Kartal Otel yangını davasında savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyetinin ara karar vermesi bekleniyor. Facianın yaşandığı 21 Ocak’tan bu yana kamuoyunun yakından takip ettiği dava, önümüzdeki günlerde de Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

Kaynak: ANKA