Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı Heyeti'nin Görüşme Saati Değişti

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda kritik bir eşiği daha aştı. Uzun süredir titizlikle yürütülen süreçte, terör örgütü PKK’nın Türkiye içindeki tüm varlığını sonlandıracağını açıkladı.

26 Ekim 2025 tarihinde yapılan açıklamada PKK, “12. Kongre Kararları” kapsamında Türkiye sınırları içindeki tüm unsurlarını geri çekeceğini ve sınır hattındaki bölgeleri tamamen boşaltacağını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KRİTİK KABUL

Sürecin yeni safhasına girildiği bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı Heyeti’nden TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı Beştepe’de kabul edecek.

Görüşmenin saat 18.00’de başlaması bekleniyor.