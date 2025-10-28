Kartalkaya Davasında Adalet Çığlığı! 'Katillerin Para Hırsı Yüzünden Benim Yavrum Cayır Cayır Yandı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması devam ediyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kaydedilen duruşmanın ikinci gününde, taraflar esasa ilişkin savunmalarını yapıyor. Kararın bugün çıkması bekleniyor.

"KATİLLERİN PARA HIRSI YÜZÜNDEN BENİM YAVRUM CAYIR CAYIR YANDI"

Yangında 9 yaşındaki torunu Alya Altın ile kızı Kübra Altın'ı kaybeden Ahmet Altın'a söz verildi. Sanıklara tepki gösteren Ahmet Altın, "Katillerin ihmali ve para hırsı yüzünden benim yavrum cayır cayır yandı. Benim ciğerim yanıyor. Biz yorulmadık, biz öldük. Sabah ölüyoruz, akşam ölüyoruz” dedi. Altın, yangında Bolu Belediyesi ve ilgili bakanlıkların da sorumlu olduğunu söyledi.

"BU OTELİN AÇILMASINA VE AÇIK KALMASINA GÖZ YUMAN HERKES KATİLDİR"

Yangında eşi Kübra Altın ile kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın ise "Bu acıyı hiçbir psikolog taşıyamıyor. Dumanların içerisinde nefes alamazken kimse bize el uzatmadı." dedi. Yangından tesadüfen çıktıklarını dile getiren Altın, "Ben 10 metreden kendimi aşağı bıraktım, eşim ve kızım aşağıda diye düşündüm ama yapayalnız kaldım. Siz o otelin tabut olduğunu biliyordunuz. Şu an hiçbir yetkisi olmayan insanlara dönüştüler." diye tepki gösterdi.



"Bu otelin açılmasına ve açık kalmasına göz yuman herkes katildir." diye konuşan acılı Altın, "Bu insanlar başlarına hiçbir şey gelmeyeceğine inandığı için böyle davrandılar. Cezasızlık devam ederse kimse bu ülkede adalete güvenmeyecek. Bu insan suretindeki mahluklar, başka otelde yemeklerini yiyordu, utanmıyorlardı. Yüzüne tükürseniz şükredecek mahluklar. Bu karar duruşmasında artık suçunuzu itiraf edin." diye konuştu.

"ONLAR KAÇARKEN BİZİM CANLARIMIZ UYUYORDU"

Yangında oğlu Ömür Kotan'ı kaybeden Zeynep Kotan, duruşma öncesi gazetecilere, savcılığın verdiği mütalaaya itiraz ettiklerini, iddianamede 13 kişi hakkında "olası kast" istenirken mütalaada bu sayının 7’ye düşürüldüğünü ve suçlaması "bilinçli taksir"e çevrilenler arasında otelin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun bulunduğunu anlattı.



Bu durumun kendilerini çok yaraladığını çünkü oteldeki sorumluların her şeyden haberinin olduğunu belirten Kotan, "Yangın sırasındaki davranışları, yangın sırasında bütün Türkiye'nin kameralardan izlediği kaçışları, yönetim kurulu üyesi Elif Aras'ın ve genel müdür eşi Emir Aras'ın çocuklarının üstünü giydirerek, maskesine takarak, botlarını giydirerek parmaklarının ucunda o kaçış manzarası hiçbirimizin gözümün önünden silinmiyor. Onlar kaçarken bizim canlarımız o sırada uyuyordu, uyanamamıştı." diye konuştu.

DÜN NE OLDU?

Dünkü duruşmada acılı aileler, otel yöneticilerin "Olası kast" suçundan ceza alması gerektiğini dile getirdi. Müşteki avukatları da sanıkların takdir indirimi uygulanmadan üst hadden cezalandırılmasını istedi, sanıklara "olası kast"tan ek savunma hakkı verilmesi talebinde bulundu

İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ

7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi.



Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İSTENEN CEZALAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan bin 950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.



Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan bin 950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise bin 950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.



Mütalaada, şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer ve Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver ve Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebinde bulunuldu.

Kaynak: AA