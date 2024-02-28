Kars'ta deprem!
Kandilli Rasathanesi, Kars'ın Sorkunlu ilçesinin Digor mevkiinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kars'ın Sorkunlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken, depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru ise şöyle:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 28, 2024
SORKUNLU-DIGOR (KARS) https://t.co/2BMeZICstg
28.02.2024, 16:51:40 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem