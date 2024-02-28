Kars'ta deprem!

Kars'ın Sorkunlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken, depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem