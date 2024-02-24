Karla mücadele eden ekibin önüne çığ düştü

Van'da mahalle yolunu açmak için çalışma yürüten ekibin önüne çığ düştü. Çığ düşmesi nedeniyle yararlanan olmadı.

Son Güncelleme:
Karla mücadele eden ekibin önüne çığ düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kapanan mahalle yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekibin önüne çığ düştü.

İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı mahallelerin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Özbeyli Mahallesi yolunda çalışma yürüten ekibin yaklaşık 50 metre önünde çığ düştü.

Tımis Tepesi yakınlarında düşen çığ nedeniyle çalışmalara ara verildi.

İş makinesi operatörü Ferdi Elbir, mahallelere ulaşım hizmeti götürmek için zorlu çalışma yürüttüklerini söyledi.

"50 metre uzağıma çığ düştü"

Çalışma yaptıkları bölgeye çığ düştüğünü belirten Elbir, "Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. Günlerdir karla mücadele ediyoruz. Bugün de kırsal alanda yolu açarken yaklaşık 50 metre uzağıma çığ düştü. Çok şükür bize bir şey olmadı. Bu yola sürekli çığ düşüyor. Çalışmamıza ara verdik. Hava şartları el verirse yeniden yolu açmak için çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Kar Yağışı Çığ Van
Son Güncelleme:
Komutana küfür eden AKP'li aday için karar verildi! Komutana küfür eden AKP'li aday için karar verildi!
Turşuya lezzet katan tüyo 22 yıllık Konyalı turşucudan geldi! Hiç bilmiyorduk Turşuya lezzet katan tüyo 22 yıllık Konyalı turşucudan geldi! Hiç bilmiyorduk
Ev sahibi yaptığına inanılıyor.. Bu çiçeğin eve huzur getirdiği belirtiliyor Ev sahibi yaptığına inanılıyor.. Bu çiçeğin eve huzur getirdiği belirtiliyor
Bir kent, bu fuhuş evini konuşuyor: Öğrenciye özel indirim yapmışlar! Bir kent, bu fuhuş evini konuşuyor: Öğrenciye özel indirim yapmışlar!
ÇOK OKUNANLAR
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? ‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi! Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın
Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi var!