Bir kent, bu fuhuş evini konuşuyor: Öğrenciye özel indirim yapmışlar!

İzmir'de fuhuş yapıldığı düşünülen bir ev takibe alındı ve savcılık izniyle eve operasyon düzenlendi. Operasyonda biri aracı kadın toplam 4 kişi gözaltına alındı. 3 yabancı kadının fuhşa zorlandığı belirlendi.

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Bir kent, bu fuhuş evini konuşuyor: Öğrenciye özel indirim yapmışlar!

İzmir’in Bergama ilçesinde fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir adrese polis ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. Adreste fuhuşa özgü odalar olduğu belirlenirken, ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifelerinin olduğu ortaya çıktı.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren takip sonucu ilçede bulunan bir adreste fuhuş yaptırıldığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle adrese operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda, fuhuşa teşvik ve aracılık eden D.K. adlı bir kadın ile fuhuş zorlandığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER İÇİN İNDİRİM

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan incelemede evde fuhuşa özgü tasarlanan odalar ve cinsel içerikli ürünler bulunduğu belirlendi. Fuhuş evinde ayrıca öğrenciler için indirimli fiyat tarifeleri yapıldığı ortaya çıktı.


Olayla ilgili fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 3 mağdurun işlemleri devam ederken şüpheli D.K. isimli kadın, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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