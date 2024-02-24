Komutana küfür eden AKP'li aday için karar verildi!

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinde AKP'den belediye başkan adayı gösterilen Babaoğlan Altun'un, jandarma komutanına küfür etmesinin ardından partiden kesin ihracı için sürecin başlatıldığı açıklandı.

Komutana küfür eden AKP'li aday için karar verildi!

Niğde'nin Hacıabdullah beldesinden belediye başkanı adayı gösterilen AKP'li Babaoğlan Altun, belde sakinlerini bir mekana toplayıp konuşma yaptı.

Altun'un propaganda konuşması bir sosyal medya uygulamasından canlı olarak yayınlandı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın haberine göre, elinde mikrofon olan ve ayağa kalkan Babaoğlan Altun, konuşması sırasında jandarma komutanına "O.... ç....." dedi.

Toplantıya katıların bu ifadeye tepki göstermesi üzerine Altun, "Hak etti" dedi.

Altun'un ettiği küfürün ardından AKP Niğde İl Başkanlığı, disiplin soruşturması başlattı.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B.A.’un, İstanbul’da bir dernek toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" denildi.

AKP'li aday çizmeyi aştı! Jandarma komutanına 'o... ç...' dediAKP'li aday çizmeyi aştı! Jandarma komutanına 'o... ç...' dediSiyaset

Etiketler
AKP
Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor? Limonu topuğunuza sürün ve bekleyin::: Bakın limon ne işe yarıyor?
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Aileden korkunç iddialar: Okulda beyin kanaması geçiren kız çocuğu yaşam savaşı veriyor Aileden korkunç iddialar: Okulda beyin kanaması geçiren kız çocuğu yaşam savaşı veriyor
Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? ‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi! Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın
Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi var!