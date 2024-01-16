"Karımı başka erkeklerle görüştürüyor" diyerek çalışanı öldürdü

İzmir’in Buca ilçesinde, karısını başka erkeklerle görüştürdüğü iddiasıyla güzellik merkezi sahibi olan eşinin kuaförüyle tartışan adam, kuaförü bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi koca, gözaltına alındı.

"Karımı başka erkeklerle görüştürüyor" diyerek çalışanı öldürdü

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi’nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. (45), karısı B.A.’nın sahibi olduğu güzellik merkezinde çalışan Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.’nın bıçak darbelerine maruz kalarak boynundan ve kalp bölgesinden yaralanan Çelik, can havliyle kaçmak isterken yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası iş yerinde bekleyen cinayet şüphelisi M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sercan Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çelik’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan şüpheli M.A.’nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik’in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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