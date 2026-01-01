Kargo Şubesindeki Cinayette İki Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık’ta bir kargo şubesinde müdür olarak görev yapan 31 yaşındaki Kamil Çelik’in tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine yönelik çalışmasını sürdürdü. Yapılan araştırmada olayın firari şüphelisinin Mehmet Fırat Y. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Mehmet Fırat Y.’yi Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde yakaladı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Ömer D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakimlikte yapılan sorgularının ardından her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yaralanan şube müdürü Kamil Çelik, kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Çelik’in, şüphelilerin göndermek istediği kolilerde kaçak sigara bulunduğunu fark ederek ihbarda bulunduğu, bu nedenle saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA