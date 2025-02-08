Kardan Mimar Sinan Yaptılar, Bakan Bir Daha Baktı

Kayseri kar altında kalırken, sanatçı Ali Akargöl, kardan Mimar Sinan yaptı. Mimar Sinan'ın kardan heykeli görenlerin büyük beğenisini topladı.

Kardan Mimar Sinan Yaptılar, Bakan Bir Daha Baktı

Türkiye'nin büyük bölümü kar altında kalırken, Kayseri'de kar yağışını fırsat bilen sanatçısı Ali Akargöl, ustalığını konuşturdu. 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri çivi yazısı ile kile işleyen taş oyma sanatçı Ali Akargöl (53), medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı.

Hunat Hatun Medresesi'nde 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş Karum'dan çıkarılan tarihi tabletleri çivi yazısı ile kile işleyen Ali Akargöl, Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası örnek aldığı Mimar Sinan'ın heykelini yapmaya karar verdi. Akargöl, tarihi medresenin bahçesine Mimar Sinan'ın kardan heykelini yaptı.

Kardan Mimar Sinan Yaptılar, Bakan Bir Daha Baktı - Resim : 1

'MİMAR SİNAN'A SAYGIM VAR'

Ali Akargöl, "Kış sezonu kar yağdı. Bu karı değerlendirelim diye düşündük. Normalde kar heykelleri yapıyorum. Mesela Erciyes'i de yapıyorum. Kardan Mimar Sinan yapmaya başladık. Kar yağışı devam ederse, elverişli koşullar olursa, bu çalışmalara devam edeceğiz. Kayseri ile ilgili çalışmalar yapabiliriz. Kümbet olabilir. Hunat Hatun büstü olabilir. Bu şekilde karı değerlendireceğiz. Mimar Sinan sonuçta ülkenin ve bu şehrin önde gelmiş şahsiyetlerinden bir kişi. Benim de taş oyma sanatçısı olarak Mimar Sinan'a saygım var. Sevilen bir şahsiyet. Mimar Sinan'ı örnek aldığım için yaptım" diye konuştu.

BAKAN BİR DAHA BAKTI

Akargöl, "Çalışma 2 gün sürdü. Arkadaşlar genelde ağır işlere yardım ettiler. Ben de heykeli diktim ve işledim. Buradaki görevli arkadaşlardan 2 kişi yardım etti, geri kalanını kendim yaptım. Dün akşam son rötuşları verdik ve bitirdik. Görenlerden güzel tepkiler aldık. Gelip fotoğraf çekiliyorlar, beğeniyorlar; bu da bizim hoşumuza gidiyor. Çocuklar özellikle kardan adamı çok beğendiler. Mimar Sinan'ı da çok beğendiler" dedi.

Kaynak: DHA

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