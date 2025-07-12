Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Temmuz 2025 tarihinde Karabük Merkez'de operasyon düzenlendi.

3 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve ikametlerinde yapılan aramada 1,25 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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