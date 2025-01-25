Karabük'te Faciaya Ramak Kala... Dorse Kamyondan Ayrıldı

Karabük'te römorklu dorse, kamyondan ayrılarak park halindeki iki araca çarptı. Araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Karabük'te Faciaya Ramak Kala... Dorse Kamyondan Ayrıldı

Karabük Şirinevler Mahallesi Nilüfer Sokak'ta Hakan T. idaresindeki 06 ED 4965 plakalı kamyona bağlı 34 GH 2540 plakalı römorklu dorse, Fatih Caddesi'nden dönüş yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle bağlı olduğu kamyon kasasından ayrılarak rampa aşağıya sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen dorse, park halindeki 78 AP 778 ve 78 AAC 381 plakalı iki otomobile çarparak durabildi. Olay anında kimsenin bulunmaması facianın önüne geçerken otomobillerde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

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