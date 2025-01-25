Yolun Karşısına Geçmek İsteyen 6 Yaşındaki Çocuk Dehşeti Yaşadı

Batman'da yaya geçidinden babasıyla geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Yaralanan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırılırken aracın sürücüsü henüz tespit edilemedi.

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen 6 Yaşındaki Çocuk Dehşeti Yaşadı

Kaza Saat 10.30'da Turgut Özal Caddesi'nde yaşandı.

Babası ile yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç.'ye (6) sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen hafif ticari araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı küçük kız olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun Karşısına Geçmek İsteyen 6 Yaşındaki Çocuk Dehşeti Yaşadı - Resim : 1

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin Çarptığı Yunus Polisler YaralandıOtomobilin Çarptığı Yunus Polisler YaralandıGüncel
Festival Yolunda Feci Kaza! Tur Minibüsü Şarampole Devrildi: 23 YaralıFestival Yolunda Feci Kaza! Tur Minibüsü Şarampole Devrildi: 23 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Batman
Ünlü İş İnsanı Ali Bahar'ın Sır Ölümünde Savcılık Ceza İstedi Ünlü İş İnsanının Sır Ölümünde Savcılık Ceza İstedi
45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor 45 Yıllık Kestaneci Gizli Tarifi Verdi! Lezzetini 10 Kat Artırıyor, Kabukları Anında Soyuluyor
Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor Limonla Yapılıyor! 1 Tatlı Kaşığı Tüketildiğinde Enerji Yükseltiyor
MSB Duyurdu: 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB Duyurdu: 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
ÇOK OKUNANLAR
Yemek Yemeden 1 Yıl Yaşıyor: Mavi Renkli Kanının Litresi 534 Bin TL'ye Satılıyor Yemek Yemeden 1 Yıl Yaşıyor: Mavi Renkli Kanının Litresi 534 Bin TL'ye Satılıyor
Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor
Sadece Türkiye'de Yetişiyor: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor Sadece Türkiye'de Var: Dağların Efsane Otu, Tansiyonu Terazi Gibi Dengeleyip İltihabı Kurutuyor
Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu Türk Gıda Devinin İsmi Değişti: Her Markette Satılıyordu
Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor Hobi Olarak Başladı Mesleği Oldu: Elleriyle Tek Tek Diziyor, Kapısında Metrelerce Kuyruk Oluyor