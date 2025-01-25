Yolun Karşısına Geçmek İsteyen 6 Yaşındaki Çocuk Dehşeti Yaşadı
Batman'da yaya geçidinden babasıyla geçmeye çalışan 6 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Yaralanan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırılırken aracın sürücüsü henüz tespit edilemedi.
Kaza Saat 10.30'da Turgut Özal Caddesi'nde yaşandı.
Babası ile yaya yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ç.'ye (6) sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen hafif ticari araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı küçük kız olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA