Kar Türkiye'ye Geri Geldi! MGM'den 13 Kent İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. MGM'nin verilerine göre; batı bölgelerinde bahar havası etkisini gösterirken, doğu illerinde kar yağışı yeniden görülmeye başladı.

KAR GERİ DÖNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2026 tarihli raporuna göre, Türkiye genelinde batı bölgelerinde bahar havası etkili olurken, doğu illerinde kar yağışı yeniden başladı.

MARMARA VE EGE'DE SICAKLIK ARTIYOR

5 günlük hava durumu raporuna göre, hafta başında yer yer yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak, hafta ortasına doğru güneşli günler artacak ve sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek.

Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken sıcaklıkların 15 ila 18 dereceye kadar yükseleceği bildirildi.

İç Anadolu’da bulutlu hava etkili olurken yer yer yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar ise 7 ila 12 derece bandında seyredecek. Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışlı bir hava olacak.

EN SERT HAVA DOĞU ANADOLU'DA

En sert hava koşulları ise Doğu Anadolu’da yaşanıyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgede kar yağışı etkili olurken, kış şartları yeniden kendini gösterdi.

Güneydoğu Anadolu’da ise daha ılıman bir hava hakim. Sıcaklıkların 10 ila 14 derece arasında olduğu bölgede yer yer yağmur geçişleri görülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

MGM'nin yurt geneli için hazırladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre; Türkiye genelinde hafta başında yer yer yağışlı ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak: Özellikle doğu kesimlerde yağmur ve yükseklerde kar geçişleri görülecek. Hafta ortasına doğru ülke genelinde güneş yüzünü daha fazla göstermeye başlayacak. Sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Kaynak: Haber Merkezi