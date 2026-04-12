Türk Balıkçılara Gökçeada'da Yunan Tacizi

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı. Yunan botunun, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in teknesinin çevresinde hızla turlayıp taciz anları personel tarafından anbean kaydedildi.

'MÜCADELE EDİYORUZ'

Balıkçı İlker Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İlker Özdemir, kayda aldığı anlarda şunları söyledi: "Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Zürafa kayalığı bölgesinde avlanıyoruz, yine aynı yerlerdeyiz. Bunlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler."

TÜRK SAHİL GÜVENLİK MÜDAHELE ETTİ

Öte yandan, bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan Sahil Güvenlik ise bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA