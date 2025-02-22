Kar Küreme Aracı Devrildi, 1 Yaralı
Beylikdüzü’nde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kar küreme aracı devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Beylikdüzü’nde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kar küreme aracı devrildi. Kaza, sabaha karşı 04.30 sıralarında Yakuplu mevkisinde, E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Kar temizleme çalışması yapan 34 HZA 958 plakalı araç, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kamyon, E-5 boyunca sürüklendikten sonra yan yolda durabildi. Kazada, 60 yaşındaki sürücü başından yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Devrilen kar küreme aracı, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Ayrıca aracın dorsesinden dökülen tuzlar temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA