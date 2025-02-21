HDK Soruşturmasında Flaş Gelişme: 15 Kişi Tutuklandı

HDK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden 35'i tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sorgulamaları yapılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

HDK Soruşturmasında Flaş Gelişme: 15 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli 10 şehirde 18 Şubat’ta düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonunda gözaltına alınan 53 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık 13 kişi için ise ev hapsi; 2 kişi için de yurt dışı çıkış yasağı istedi. Gazeteciler Elif Akgül, Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz, sanatçı Pınar Aydınlar ve Ahmet Saymadi’nin de aralarında bulunduğu 35 kişinin ise tutuklanması talep edildi.

Farklı hakimliklerde sorgulamaları yapılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında adliye muhabiri Elif Akgül'ün de olduğu öğrenildi.

Tutuklanması talep edilen diğer şüphelilerin ise sorgu işlemleri devam ediyor.

HDK Soruşturması: 35 Kişi Hakkında Tutuklama TalebiHDK Soruşturması: 35 Kişi Hakkında Tutuklama TalebiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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