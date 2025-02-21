HDK Soruşturmasında Flaş Gelişme: 15 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli 10 şehirde 18 Şubat’ta düzenlenen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) operasyonunda gözaltına alınan 53 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık 13 kişi için ise ev hapsi; 2 kişi için de yurt dışı çıkış yasağı istedi. Gazeteciler Elif Akgül, Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz, sanatçı Pınar Aydınlar ve Ahmet Saymadi’nin de aralarında bulunduğu 35 kişinin ise tutuklanması talep edildi.

Farklı hakimliklerde sorgulamaları yapılan şüphelilerden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında adliye muhabiri Elif Akgül'ün de olduğu öğrenildi.

Tutuklanması talep edilen diğer şüphelilerin ise sorgu işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi