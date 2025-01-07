Kar Esir Aldı, 2 Kentte 44 Köye Ulaşım Durdu

Olumsuz hava koşulları yurdun pek çok ilini etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van ve Bitlis'te 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

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Kar Esir Aldı, 2 Kentte 44 Köye Ulaşım Durdu

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da iki gün önce etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri dünden bu yana olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 493 mahalle ve mezra yolundan 463'ünü açtı.

Ekipler, 30 mahalle ve mezra yolunun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 14 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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Kaynak: AA

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