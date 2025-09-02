Kanser Tedavisi Görüyordu! CHP’li Başkan Emine Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bir süredir kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven’in cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Güven, Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven, bir süredir gördüğü kanser tedavisi sonrasında, kanseri atlatamayarak hayatını kaybetti.
Güven’in ölümü sevenlerini ve partisini yasa boğarken, Güven için bugün öğle namazına müteakip Yeni Camii’nde cenaze namazı kılındı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
Törende Güven'in yakınları ve partililer gözyaşlarına hakim olamazken, Güven’in naaşı Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.
CHP’LİLER YALNIZ BIRAKMADI
Cenazeye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.
Kaynak: İHA