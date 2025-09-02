Kanser Tedavisi Görüyordu! CHP’li Başkan Emine Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven’in cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Güven, Yeni Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

Son Güncelleme:
Kanser Tedavisi Görüyordu! CHP’li Başkan Emine Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven, bir süredir gördüğü kanser tedavisi sonrasında, kanseri atlatamayarak hayatını kaybetti.

Güven’in ölümü sevenlerini ve partisini yasa boğarken, Güven için bugün öğle namazına müteakip Yeni Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Kanser Tedavisi Görüyordu! CHP’li Başkan Emine Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Törende Güven'in yakınları ve partililer gözyaşlarına hakim olamazken, Güven’in naaşı Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

Kanser Tedavisi Görüyordu! CHP’li Başkan Emine Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2
CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven

CHP’LİLER YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

Kanser Tedavisi Görüyordu! CHP’li Başkan Emine Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 3

Kaynak: İHA

Etiketler
Emine Güven CHP Kanser
Son Güncelleme:
Trump Yeni Planını Tozlu Raflardan İndirdi! Zamanı 78 Yıl Geriye Taşıyacak Trump Yeni Planını Tozlu Raflardan İndirdi! Zamanı 78 Yıl Geriye Taşıyacak
Bu Kareler Yüzük Attırır! Ünlü Oyuncudan Partneri İle Sere Serpe Pozlar: Kocası Çileden Çıktı Bu Kareler Yüzük Attırır
Erzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı Erzurum Karayazı’da Feci Kaza! 3 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor Güneşte Duran Pet Şişeden Su İçince Bakın Ne Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi! Canlı Yayında Şok Sözler: 'Mahkeme Başkanı Değilsin, Hüküm Veremezsin' Şamil Tayyar ile Cem Küçük Birbirine Girdi
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Antalya'da Acı Olay: Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu Evde Unuttuğu Anahtar Sonu Oldu