Kanser Tedavisi Görüyordu! CHP’li Başkan Emine Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven, bir süredir gördüğü kanser tedavisi sonrasında, kanseri atlatamayarak hayatını kaybetti.

Güven’in ölümü sevenlerini ve partisini yasa boğarken, Güven için bugün öğle namazına müteakip Yeni Camii’nde cenaze namazı kılındı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Törende Güven'in yakınları ve partililer gözyaşlarına hakim olamazken, Güven’in naaşı Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

CHP Akhisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Güven

CHP’LİLER YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA