Kandilli ve AFAD Duyurdu: Antalya'da Şiddetli Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Antalya’nın Gazipaşa ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 22.13'de meydana gelen depremin derinliği 34.79 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.2; derinliğini 9.8 kilometre olarak açıkladı.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN AÇIKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek depremin ardından yaptığı açıklamada, "Antalya’mızda meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarafımıza gelen herhangi bir olumsuz ihbar yoktur" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gazipaşa ilçemiz açıklarında saat 22.13'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" denildi.