Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Muğla'da Deprem
Kandilli Rasathanesi Muğla'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Çakmak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 09.03'te yaşanan depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 30, 2024
CAKMAK-(MUGLA) https://t.co/uiwYDN15tn
30.10.2024, 09:03:02 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 4.4 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: