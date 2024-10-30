Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Muğla'da Deprem

Kandilli Rasathanesi Muğla'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Muğla'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Muğla'nın Çakmak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 09.03'te yaşanan depremin derinliği ise 4.4 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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