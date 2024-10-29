AFAD Duyurdu: Antalya'da Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 19.43'te merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde kaydedildi.

Demre'ye 267,88 kilometre mesafede olan depremin 7,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ 4,5 GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi ile depremin 4,5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Ayrıca Kandilli depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem