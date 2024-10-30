İsim Benzerliği İnşaat İşçisinin Hayatını Kararttı, Başına Gelmeyen Kalmadı...

Mahkeme, aynı isimde iki kişiyi karıştırarak, olayla ilgisi olmayan işçi Mehmet Karabulut’u 450 bin TL borçla karşı karşıya bıraktı. 11 yıldır yargı hatası nedeniyle mağdur olan Karabulut, yanlışlığın düzeltilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayı planlıyor.

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İsim Benzerliği İnşaat İşçisinin Hayatını Kararttı, Başına Gelmeyen Kalmadı...

Yargının içler acısı durumunu ortaya koyan dramatik bir dava daha yaşandı. Karani oğlu Mehmet Karabulut ile Mehmet oğlu Mehmet Karabulut’u birbirinden ayıramayan mahkeme, Karani oğlu Mehmet Karabulut’u bulamayınca faturayı olayla hiçbir ilgisi olmayan inşaat işçisi Mehmet oğlu Mehmet Karabulut’a kesti.

MAAŞINA HACİZ GELDİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yıllarca yevmiyeyle inşaatlarda kayıtsız çalışan Mehmet Karabulut ilk kez kadrolu bir işe girip maaşına haciz gelince 11 yıldır devam eden bir davanın sanığı olduğunu öğrendi. Avukatı mahkemeye başvurup, “Aradığınız Mehmet bizim Mehmet değil, karıştırmışsınız” diye dilekçe verdi. Ancak mahkeme anne ve baba isimleri uymadığı gibi TC’leri de farklı olan işçi Mehmet’e 450 bin liralık faturayı yükledi.

İsim Benzerliği İnşaat İşçisinin Hayatını Kararttı, Başına Gelmeyen Kalmadı... - Resim : 1

TC YANLIŞ GİRİLMİŞ

Mağdur İbrahim Yılmaz, dolandırıcılardan dairesi ve paraını geri almak için 2013’te dava açıyor. Şüpheliler arasında Mehmet Karabulut da görünüyor. Dava 2018’de sonuçlanıyor. Mahkeme o dönemin parasıyla 449 bin 458 bin liralık alacağın Mehmet Karabulut dahil tüm suçlulardan müteselsilen tahsil edilmesine karar veriyor. Öte yandan Mehmet oğlu Mehmet Karabulut, mahkeme kaleminin Karani oğlu Mehmet Karabulut’u dosyaya yazarken yanlışlıkla kendi TC’sini yazmış olabileceğini belirtip düzeltme istiyor. Ancak mahkeme, başvuru süresinin geçtiği gerekçesiyle başvuruyu reddedip TC’leri dahi kontrol etmeden paranın ödenmesini istiyor. Maaşından yok yere kesinti başlayan Karabulut şimdi yüksek yargı ve ardından Anayasa Mahkemesi’nde yanlışı düzelttirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Sözcü

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