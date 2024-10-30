Çelmeyle Yola Düştü, Üzerinden Otomobil Geçti! 21 Yaşındaki Genç, 5 Gün Süren Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Adapazarı'nda eğlence mekanı önünde çıkan kavgada, kaçarken takılan çelme sonucu yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören Çiçek, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

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Olay, 24 Ekim gecesi Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki alkollü eğlence mekânının önünde meydana geldi. Mekanda müşteri olarak bulunan Hilmi Tunahan Çiçek ile T.K. ve beraberindeki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Arbede sırasında, kaldırımdaki gruptan kaçmak için yola yönelen Çiçek’e, T.K. çelme taktı. Yola düşen Hilmi Tunahan Çiçek’in üzerinden o sırada seyir halinde olan Y.A. idaresindeki otomobil geçti. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tunahan Çiçek, tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiçek’in cenazesi bugün Serdivan ilçesinde, Yazlık Karaboğaz Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili T.K.’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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