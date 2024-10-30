Yangın Çıkan Pet Shopta Can Pazarı! Kuş ve Balıklar Öldü

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi, Kayseri Caddesi'nde bulunan bir pet shopta meydana geldi. Pet shopta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Yangında kuş ve balıklar ölürken, dükkanındaki hayvanları kurtarmak isterken ellerinden ve karın bölgesinden yaralanan iş yeri sahibi Mehmet Can, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA