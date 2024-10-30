Meteoroloji Saat Verdi! İstanbul İçin Flaş Sağanak Uyarısı
Marmara ve Batı Karadeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve sis etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu
KARS °C, 12°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık