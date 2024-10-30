Eşini ve Evliliğine Aracı Olan Kişiyi Öldürmüştü: Kadın Cinayetinde 'Bilindik' Savunma

Eşini ve bir yakınını acımasızca öldüren Doğukan Uğur, mahkemede pek çok kadın katili gibi bilindik “Başkasıyla görüşüyordu” savunmasına başvurdu. İstanbul Fatih’te, kendisinden boşanmak istemeyen yabancı uyruklu eşi Zahra Nouioua’yı (29) 71 bıçak darbesiyle katlettikten sonra, evlenmelerinde aracı olan Zohir Benferchiche’yi de öldüren tutuklu sanık Doğukan Uğur (32) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “eşe karşı kasten öldürme” ve “kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

"EŞİM BOŞANMAK İSTEMEYİNCE ÖLDÜRDÜM"

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Ekim’de görülen duruşma yargıç karşısına çıkan tutuklu sanık Doğukan Uğur savunmasında, eşiyle yaklaşık iki yıl önce evlendiklerini, bir süredir aralarında tartışmalar olduğunu, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü, sık sık kendisine haber vermeden evden ayrıldığını, evliliklerinde yaşadıkları sorunlar üzerine boşanma kararı aldığını ancak eşinin boşanmak istemediğini söyledi. Eşinin kendisine haber vermeden Cezayir’e ailesinin yanına gittiğini de belirten Uğur, bu nedenle pasaportunu sakladığını, olay günü eşinin pasaportunu istediği için aralarında tartışma çıktığını anlattı. Bu sırada eşinin telefonla biriyle Arapça konuştuğunu ve kendisine “Birazdan erkek arkadaşım gelecek görürsün sen” dediğini, bir anlık öfkeyle eşini bıçakladığını anlattı. Sanık Uğur, eşini öldürdükten sonra ise tanışmalarına ve evlenmelerine aracılık eden Zohir Benferchiche’yi de öldürdüğünü söyledi.

HTS KAYITLARI İSTENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, ölen Zahra Nouioua’nın telefon kayıtlarının incelenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan HTS kayıtlarının istenmesine ve Doğukan Uğur’un tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 15 Ocak 2025’e erteledi.

Kaynak: Cumhuriyet