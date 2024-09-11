Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Kahramanmaraş'ta Deprem!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde derinliği 1,9 km olarak belirlenen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen son verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 19.33'te meydana gelen depremin derinliği 1,9 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 11, 2024
GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/kFH5GGmL3i
11.09.2024, 19:33:42 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 1.9 km#Kandilli