Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Kahramanmaraş'ta Deprem!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde derinliği 1,9 km olarak belirlenen 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu... Kahramanmaraş'ta Deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son verilere göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.33'te meydana gelen depremin derinliği 1,9 km olarak ölçüldü.

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