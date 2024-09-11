MSB Duyurdu: 2 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB Duyurdu: 2 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."

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Kaynak: AA

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