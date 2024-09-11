MSB Duyurdu: 2 PKK'lı Terörist Teslim Oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır."
Kaynak: AA