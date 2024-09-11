Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza! Seferler Aksadı
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferler, Vezneciler-Hacıosman arasında devam ediyor.
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) September 11, 2024
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
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