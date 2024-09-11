Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza! Seferler Aksadı

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferler, Vezneciler-Hacıosman arasında devam ediyor.

Son Güncelleme:
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Arıza! Seferler Aksadı

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Etiketler
Metro İstanbul
Son Güncelleme:
Yalova'da Saat ve Motosiklet Çalan 2 Kişi Tutuklandı Yalova'da Saat ve Motosiklet Çalan 2 Kişi Tutuklandı
Yutmak Çare Değil: Yılan Balıkları Sadece 56 Saniyede Mideden Kaçabiliyor Yutmak Çare Değil: Yılan Balıkları Sadece 56 Saniyede Mideden Kaçabiliyor
Ayhan Bora Kaplan Davasında Avukattan Hakime Dikkat Çeken İfadeler: 'Alacaksanız Süleyman'ı Alın' Dava Avukatından Hakime Dikkat Çeken Sözler
Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin