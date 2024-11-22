Akdeniz'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin 3.9 büyüklüğünde ve Muğla açıklarında olduğunu açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.
Rasathane'nin açıklamasına göre deprem saat 12.29'da gerçekleşirken, depremin derinliği ise 108,4 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 22, 2024
AKDENIZ https://t.co/7v3hQJlA4N
22.11.2024, 12:29:50 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 108.4 km#Kandilli
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD ise, depremin merkezi olarak Muğla açıklarını gösterirken, büyüklüğünü ise 3.9 olarak geçti.
Depremin derinliği ise 13.2 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [56.30 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-11-22
Saat:12:29:50 TSİ
Enlem:36.52417 N
Boylam:26.85444 E
Derinlik:13.2 km
Detay:https://t.co/8ivm8X15KP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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