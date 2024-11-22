Akdeniz'de Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı.

Rasathane'nin açıklamasına göre deprem saat 12.29'da gerçekleşirken, depremin derinliği ise 108,4 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD ise, depremin merkezi olarak Muğla açıklarını gösterirken, büyüklüğünü ise 3.9 olarak geçti.

Depremin derinliği ise 13.2 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem