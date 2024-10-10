Kan Donduran Olay! 'Bu Son Sigaram' Deyip İntihar Etti

Osmaniye'de ekonomik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, 'bu son sigaram' deyip üçüncü kattan atladı. 29 yaşındaki A.Ö. isimli genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kan Donduran Olay! 'Bu Son Sigaram' Deyip İntihar Etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Dervişpaşa Mahallesi'nde 29 yaşındaki A.Ö. isimli gencin, evinin 3'üncü katındaki balkona çıktığını görenler durumu 112'ye bildirdi.

'BEN BU ÖLÜMÜ HAKETMEDİM'

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evli ve 2 çocuk babası A.Ö.'yü ikna edip intihardan vazgeçirmeye çalıştı. A.Ö. kendisini ikna için konuşan müzakereci polise, "Bu son sigaram komiserim ama ben bu ölümü hak etmedim" diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı.

Düşerken mahalleden geçen elektrik tellerine takılıp yere çakılan A.Ö.'nün, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşadığı belirlendi. Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç, hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. A.Ö., bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi Kadirli ilçesi Tapu Tepesi mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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