Kamyonetten Zehir Çıktı, Tam 1500 Litre
Yalova'da emniyet ekiplerinin durdurduğu kamyonette 1500 litre etil alkol ele geçirildi.
Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 kamyonette toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan 2 kamyonette inceleme yapıldı.
Ekipler, araçlarda toplam 1500 litre etil alkol buldu, K.Ç, A.C. ve Ö.A'yı gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA