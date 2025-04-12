Kamyonetten Zehir Çıktı, Tam 1500 Litre

Yalova'da emniyet ekiplerinin durdurduğu kamyonette 1500 litre etil alkol ele geçirildi.

Kamyonetten Zehir Çıktı, Tam 1500 Litre

Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 kamyonette toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan 2 kamyonette inceleme yapıldı.

Ekipler, araçlarda toplam 1500 litre etil alkol buldu, K.Ç, A.C. ve Ö.A'yı gözaltına aldı. Yakalanan zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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