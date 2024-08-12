Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 14 Yaşındaki 2 Çocuk Can Verdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde virajı dönemeyen motosiklet karşı şeritten gelen kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 14 yaşlarındaki 2 çocuk bariyerlere savruldu. Kazada 14 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

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Kamyonetle Motosiklet Çarpıştı: 14 Yaşındaki 2 Çocuk Can Verdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Kovada Karayolu Balkırı köyü mevkiinde saat 13.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, anayol üzerinde seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki kamyon ile karşı şeritten gelen ve virajı dönemeyen motosiklet çarpıştı.

14 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Zühtü Taha Gürfidan (14) ve Yiğit Yaşar Gökmen (14) düşerek bariyerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zühtü Taha Gürfidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Yiğit Yaşar Gökmen ise, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İki çocuğun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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