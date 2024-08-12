Küçük Çocuğun Çakmakla Oyunu, Yangınla Bitti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartman dairesinde küçük bir çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 bina sakinine sağlık çalışanları müdahale ederken yangında ölen veya yaralanan olmadı.

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Küçük Çocuğun Çakmakla Oyunu, Yangınla Bitti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir dairede küçük çocuk çakmakla oynarken yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 4 bina sakinine ambulanslarda sağlık çalışanları müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi Cebeci Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde iddiaya göre çakmakla oynayan çocuk yastığı yaktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen 4 bina sakinine ambulanslarda sağlık çalışanları müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Polis ekipleri büyük hasarın oluştuğu evde incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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