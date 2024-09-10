Kamuda Rekor Harcama: İtibardan da Seyahatten de Tasarruf Yok

AKP’nin açıkladığı ‘Tasarruf Tedbirleri’ havada kaldı. İtibardan ve lüks harcamalardan tasarruf etmeyen iktidar, halka kemer sıkın mesajını veriyor. Giderek derinleşen ekonomik kriz, enflasyon ve düşen alım gücüyle vatandaşlar ayakta kalmaya çalışırken, iktidar sefa içinde yaşıyor.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, iktidar 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde seyahat için 974,3 milyon TL harcamış. İktidarın konaklama, seyahat ve yeme-içme harcaması verileri, yılın ilk 6 ayında önceki yıllara göre artış gösterdi. 2024’ün ilk yarısında doğrudan temin ile yapılan konaklama, seyahat ve yeme-içme harcamalarının fazlalığı, yılın ikinci ayında da bu hızda devam ederse harcama rekoru kırabilir.

Kamu İhale Kurumu’nun verilerine göre, 2024’ün ilk 6 ayında toplam 974 milyon 360 bin TL’lik konaklama, seyahat ve yeme-içme harcamasına imza atıldı. Toplam 974,3 milyon TL’lik harcamanın 414 milyon 436 bin TL’si mal alımı, 559 milyon 924 bin TL’si ise hizmet alımı kalemine yazıldı. Kamunun organizasyonları kapsamında yapılan harcamalarda yıllara göre yaşanan değişim de dikkati çekti.

Konaklama, seyahat ve yeme-içme için 2021 ve 2024 yılında harcanan paralar şöyle:

2021: 121 milyon 927 bin TL

2022: 1 milyar 4 milyon 727 bin TL

2023: 1 milyar 238 milyon 348 bin TL

2024: 974 milyon 360 bin TL(Ocak-Haziran arasındaki harcama)