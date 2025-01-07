Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti

Hatay'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 39 yaşındaki polis memuru için tören düzenlendi. Polisin naaşı İskenderun Çankaya Mezarlığında defnedildi.

Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti

Hatay'da İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Terörle Mücadele Grup Amirliğinde görevli polis memuru Tuncay Pekel (39) evinde kalp krizi geçirdi. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pekel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İskenderun Şehit Haydar Polis Merkez Amirliği önüne getirilen Tuncay Pekel cenazesi için resmi tören düzenlendi. Merhum polis memurunun özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından naaşı öğle namazını müteakip İskenderun Çankaya Mezarlığında defnedildi.

Kalp Krizi Geçiren Polis Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Törene kent protokolü çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

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Kaynak: İHA

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