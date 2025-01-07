Çocuktan Çocuğa Kan Donduran İşkence! Kulağını Kesmeye Çalışıp, Kabloyla Darp Ettiler

Akran zorbalığının son adresi İstanbul Esenyurt oldu. Geçtiğimiz hafta Esenyurt Selahattin Eyyübi mahallesinde Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü.

PENSEYLE KULAĞINI KESMEYİ DENEDİLER

14 ve 17 yaşlarında 2 kişi çocuğu önce kablo ile darp etti, ardından pense ile kulağını kesmeye çalıştı. Dakikalarca süren darp videoya kaydedildi. Darp edilen çocuk kanlar içinde kaldı.

AĞABEYİNİ TEHDİT ETTİLER

Görüntüleri çocuğun ağabeyine gönderen şahıslar, “Şikayetçi olursan sana da böyle yaparız” diyerek tehdit etti. Kan donduran videonun sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet harekete geçti.

Kimliği tespit edildikten sonra gözaltına alınan saldırganlar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA