Devlet Hastanesinde Skandal: Acildeki Kadın Hastaların Fotoğraflarını Çekti

Edirne'de devlet hastanesinde bir memurun kadın hastaların uygunsuz fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. Arkadaşının şikayetiyle yakalanan memur açığa alındı.

Devlet Hastanesinde Skandal: Acildeki Kadın Hastaların Fotoğraflarını Çekti

Edirne'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık memuru olan F.K., bir süre önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. F.K., arkadaşlarına cep telefonunda çektiği kadınların fotoğraflarını gösterdi. Fotoğraflarda, hastanenin acil servisine gelen kadının uygunsuz fotoğraflarını gören arkadaşı, polise giderek şikayette bulundu.

Devlet Hastanesinde Skandal: Acildeki Kadın Hastaların Fotoğraflarını Çekti - Resim : 1

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine gözaltına alınan F.K.'nin cep telefonu incelenmeye alındı. İncelemede, hastaneye tedavi olmaya gelen kadınların uygunsuz fotoğrafları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, cep telefonu detaylı incelemeye gönderildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınan F.K. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

Devlet Hastanesinde Skandal! Dahiliye Doktorundan Kadın Hastaya TacizDevlet Hastanesinde Skandal! Dahiliye Doktorundan Kadın Hastaya TacizGüncel

Okulda Skandal Görüntüler! Kapı Kırdırtan İmam Hatip Müdürü Hakkında KararOkulda Skandal Görüntüler! Kapı Kırdırtan İmam Hatip Müdürü Hakkında KararGüncel

Kaynak: DHA

Özgür Özel Açıkladı: DEM Parti-CHP Görüşmesinde Neler Konuşuldu? DEM Parti-CHP Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Bunu Yaptıktan Sonra Lavabolar Asla Tıkanmayacak! Tesisat Ustalarının Gizli Tüyosu Bunu Yaptıktan Sonra Lavabolar Asla Tıkanmayacak! Tesisat Ustalarının Gizli Tüyosu
Matlaşan Bardaklarınızı Parlatın! Su Lekelerini Yok Etmenin Yolu Matlaşan Bardaklarınızı Parlatın! Su Lekelerini Yok Etmenin Yolu
Türkiye'den Alınan Narlarda Kimyasal Tehlikesi: Bulgaristan Sınırdan Geri Çevirdi Türkiye'den Alınan Narlarda Kimyasal Tehlikesi