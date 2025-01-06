Kocaeli'de Şüpheli Polis Ölümü! Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Kocaeli'de kanser tedavisi gördüğü öğrenilen bir polis memuru, evde başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Eşi tarafından bulunan polisin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de Şüpheli Polis Ölümü! Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada şüpheli bir ölüm meydana geldi. Alınan bilgilere göre, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından, evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu.

Kocaeli'de Şüpheli Polis Ölümü! Silahla Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 1

Bayır'ın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis memuru Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kocaeli'de Şüpheli Polis Ölümü! Silahla Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 2

Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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