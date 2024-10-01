Kahreden Ölüm: Denize Düşen Çocuk Boğuldu

Mersin'de 2 yaşındaki çocuk iskeleden denize düştü. Küçük çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
Kahreden Ölüm: Denize Düşen Çocuk Boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesindeki yazlık bir sitenin önündeki iskelede oynayan 2 yaşındaki Mehmet Ege S., denize düştü.

Çevredekilerin fark etmesiyle denizden çıkarılarak ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var... Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var...
Orhan Şen'den 'Terk Edin' Çağrısı: O Bölgeleri Tek Tek Uyardı! Orhan Şen'den 'Terk Edin' Çağrısı: O Bölgeleri Tek Tek Uyardı!
Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı Ronaldo'nun İş İlanı Dudak Uçuklattı
Peynir Bidonundan Çıkanlar Şoke Etti Peynir Bidonundan Çıkanlar Şoke Etti