Kahreden Ölüm: Denize Düşen Çocuk Boğuldu
Mersin'de 2 yaşındaki çocuk iskeleden denize düştü. Küçük çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Bozyazı ilçesindeki yazlık bir sitenin önündeki iskelede oynayan 2 yaşındaki Mehmet Ege S., denize düştü.
Çevredekilerin fark etmesiyle denizden çıkarılarak ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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