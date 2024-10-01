Peynir Bidonundan Çıkanlar Şoke Etti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş Helenistik Dönem'e ait 900 altın sikke bulundu. 2 şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Peynir Bidonundan Çıkanlar Şoke Etti

Bitlis'te Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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