Peynir Bidonundan Çıkanlar Şoke Etti
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonuna gizlenmiş Helenistik Dönem'e ait 900 altın sikke bulundu. 2 şüpheli, tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Bitlis'te Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Otobüste yapılan aramada, 2 yolcuya ait olduğu belirtilen peynir bidonunun içerisinde Helenistik Dönem'e ait 900 adet altın sikke ele geçirildi. 2 şüpheli, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: DHA