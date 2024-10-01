Orhan Şen'den 'Terk Edin' Çağrısı: O Bölgeleri Tek Tek Uyardı!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından vatandaşlara sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. Şen, yarın öğlene kadar Zonguldak- Bartın-İnebolu hattının aşırı yağışların etkisi altında olacağını söyledi.

Şen'in sosyal medyada paylaştığı açıklaması şu şekilde:

"Bugün salı sabah saatlerinden itibaren yarın öğlene kadar Zonguldak Bartın - İnebolu arasında aşırı yağış var. Bu sürede 200kg yağış yağabilir. Bu bölgedeki dereler taşar. Dere kenarlarından ve yataklarından uzaklaşın yükseklere çıkın. Fırtına da var.

İstanbul bugün sabah yerel yağmur görülebilir sonbahar havasında 20 derece.

İzmir 24

Antalya 28

Ankara akşam yağmurlu 17 derece

Hafta sonu bugüne göre sıcaklıklar 7-8 derece artacak. Haftanın ikinci yarısı yağış görünmüyor.

Bugünü Batı Karadeniz bölgesi, Bartın, Zonguldak, Amasra, Kastamonu, Bozkurt, İnebolu'da yaşayan vatandaşlar aşırı yağış ve fırtınayı afete dönüştürmeden atlatmak için tedbirinizi sabahtan alın.

Dere kenarlarını terk edin, köprülere çıkmayın, denizden uzaklaşın risk yüksek."

Kaynak: Gerçek Gündem