Kahreden 1,5 Saat! Dehşetin Adresi Edirne… Koliye Koyup Öylece Bıraktılar

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Edirne’nin Keşan ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücü, Uğur Mumcu Caddesi’ndeki bir veteriner kliğinin önüne koli içinde bir köpek bıraktı. Sıcak havada koli içerisinde duran köpeği, yaklaşık 1,5 saat sonra klinikten çıkan biri fark etti. Veteriner hekim Yener Eker’in müdahale ettiği köpek hayatını kaybetti.

'ÇOK ACI BİR TECRÜBE OLDU'

Yener Eker, yaşanan olayı şöyle anlattı: Pazar günü, saat 12.00 sıralarında kliniğimizin önüne koli içerisinde bir köpek bırakılmış. Biz bunu 13.30 gibi fark ettik. Buradan çıkan bir müşterimiz, burada bir köpek olduğunu söyledi. Hemen içeriye alıp, müdahalesini yaptık. Durumu çok kötüydü, ateşi yüksekti. Koli içerisinde tam güneşin altına bırakılmış. Acil müdahalesini yaptık, tedavisine başladık ancak ne yazık ki kurtaramadık. Bizim için çok acı bir tecrübe oldu.

'SÖYLESELERDİ KURTARABİLİRDİK'

Kamera kayıtlarını incelediklerinde köpeğin beyaz renkte bir araçla kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakıldığını gördüklerini belirten veteriner hekim şöyle tepki gösterdi: Keşke direkt bize söyleselerdi. İlk anda söyleselerdi, belki de köpeği kurtarabilirdik. İş daha kötü duruma gelmeyebilirdi. Bundan dolayı üzgünüm, kızgınım. Bunu ilgili mercilere bildirdik. Şikayetçi olduk. Güvenlik kamerası kayıtlarını gönderdik. Umarım gereken yapılacaktır. Bunun bir suç olduğunu düşünüyorum ben. Takipçisi olacağız.

Kaynak: DHA