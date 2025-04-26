Kahramanmaraş'ta Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden geçen Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

Olay, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Nehirde bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süren çalışmaların ardından ceset sudan çıkarıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın erkek olduğu belirlendi. Polis ekipleri, kimliğin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

İtfaiyenin sudaki çalışmaları ve cesedin çıkarılma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ceset Nehir Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Antalya'da Heyecanlı Cimnastik Turnuvası Antalya'da Heyecanlı Cimnastik Turnuvası
Heyelanın Kapattığı Gümüşhane Yolunda Çalışma Sürüyor Heyelanın Kapattığı Gümüşhane Yolunda Çalışma Sürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi
İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor
Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Türkiye’de Üretiliyor Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor
Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber
Ünlü Meyve Suyu Markasının İçinde Zararlı Madde Tespit Edildi! Binlerce Şişe Raflardan İniyor Ünlü Meyve Suyu Markasının İçinde Zararlı Madde Tespit Edildi! Binlerce Şişe Raflardan İniyor