Kahramanmaraş'ta Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

Olay, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. Nehirde bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süren çalışmaların ardından ceset sudan çıkarıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın erkek olduğu belirlendi. Polis ekipleri, kimliğin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

İtfaiyenin sudaki çalışmaları ve cesedin çıkarılma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA