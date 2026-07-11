Kahramanmaraş'ta Korkutan Yangın: Ekipler Zamanla Yarıştı, Alevler Söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve onlarca personel ile müdahale edildi. Alevler büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırsal Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 35 personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: