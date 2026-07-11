İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Duyurdu: Polislerin Mesai Saatine Düzenleme Geliyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları;

"NATO ZİRVESİNDE SORUN OLMADI"

"Son yıllardaki en büyük organizasyonlardan biriydi NATO zirvesi. 2004 yılında bir önceki İstanbul'da gerçekleşmişti. Bu zirvede 56 bin 288 emniyet ve jandarma teşkilatımız rol aldı. Ankara'yı merkez aldık. Ankara'da çekirdek bölgemiz vardı. 3 katmanlı ve 3 aşamalı protokol uygulandı. Ankara'nın civarındaki iller. İllerin etrafını çevrelemek, sınır şehirlerimiz. Tedbirlerimiz 1 ay öncesinden başladı. Son 72 saate girdiğimizde zirveye ulaştık. Abartıldı diyenler oldu. Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Hiçbir sorun yaşamadan atlattık.

Alınması gerektiği kadar tedbir aldık. Almasaydık bunu sorgulayacaklardı. Önemli bir zirveydi diyoruz. Almadığımız tedbirin açıklamasını yapamazdık.

Trafiği azaltıcı tedbirler aldık. İdari izinli sayıldı personeller. Ankaralılara teşekkür ediyorum. Tedbirlerle hayatlarını zorlaştırdık ama önemliydi.

Hapis cezası almış 4 bin 412 kişiyi yakaladık. Bu tedbirler kapsamında. Güvenlik açısından başarıyla zirveyi tamamladık. Türkiye'nin bir küresel güç olduğu büyük bir ülke olduğu tescillenmiş oldu. Türkiye çıtayı yükseltti.

TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK TEHDİT ŞU ANDA NE?

İçişleri Bakanlığı olarak tehdit değerlendirmesi olarak birinci sıraya koyacağımız organize suç çeteleri, yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İnsanların evlerini kurşunluyorlar... Biz mücadelemizin başına bunları koyduk. İkinci sırada uyuşturucu ile mücadele var. Siber suçlarla mücadele var. Siber dolandırıcılığa yönelindi şu anda. Mücadelemizi yürütüyoruz. Bu işi geçim kaynağı haline getirmiş kişilere fırsat vermeyeceğiz.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK

478 yeni nesil suç örgütüne 1272 operasyon yaptık bu suç örgütlerine. Eylem yapamaz hale getireceğiz. Her kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Organize suç örgütleri ile mücadelede taviz yok. Yurt dışına kaçanlar var ama yurt dışında da takibimiz sürüyor. Adalet Bakanlığı ile beraber çalışıp bunlarında iadesini sağlamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapacağız. Bu örgütlere yönelik 307 kişi hakkında kırmızı bülten çıkaracağız.

Sanal medyayı kullanarak örgütleniyorlar. Bunların belli bir merkezleri yok. Sanal medya üzerinden iletişim kuruyorlar oradan ilan veriyorlar. Tek eylemlik kişi bulabiliyor. Klasik mafya örgütleri değil bunlar. Sokakta suçu takip etmek kolay ama sanal medya için daha farklı tedbirler almak gerekiyor. Devlet bunun için bütün önlemlerini alıyor.

POLİSE MESAİ DÜZENLEMESİ

İstanbul'da hayat şartları diğer illerimize göre pahalı. İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz lojman alacağız. Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz. Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR EŞİK"

2024 yılında Terörsüz Türkiye sürecini başlatmıştık. Devlet Bahçeli'nin de desteği ile proje devam ediyor. Ülkemiz açısından önemli bir eşik. Ayaklarımızda prangaydı. Bu sorun çözüldükten sonra Türkiye büyük bir seviye atlayacak. Bunun için çok bedel ödedik. Şehit haberi gelmiyor, analar ağlamıyor... Bu bile büyük kazanç. Tamamen çözülmesiyle beraber memleketimizi güzel günler bekliyor.

Yeni silahlar ele geçirildi. 2026 yılında 134 tane terörist ikna görüşmeleriyle teslim oldu. İkna ile teslim olan terörist sayısı 219 oldu. Bütün şartlar lehimize, Türkiye bu beladan kurtulacak. Eski OHAL uygulamaları geride kaldı. Ülkemiz bu 50 yıllık beladan kurtulmuş olacak. Tüm bileşenler lehimize. Devletin kurumları daha entegre halinde çalışabiliyor.

Ülkemiz son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. 1339 KM güvenlik duvarı örüldü. 2027 yılı sonunda Türkiye'nin bütün sınırları tamamlanmış olacak güvenlik anlamında. 100 kilometrelik bir alan kaldı. Tamamlamış olacağız. İran savaşı ile alakalı bir endişeye gerek yok.

TÜRKİYE'DE NE KADAR SURİYELİ KALDI?

Geçici koruma altında olan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 245 bin kişi. 1.5 milyon kişi de ülkesine geri döndü. Her gün bin kişi gidiyor. 7 milyon rakamlarını hiç bulmadı. Abartıydı o rakamlar. Şu anda daha fazla gitmeleri istenmiyor. Çoban ihtiyacını mesela Afganlılar karşılıyor. Bizim insanımızın çalışmak istemediği noktalarda Suriyeliler çalışıyor. Gitmemeleri için tedbir alınmasını isteyenler var.

Göç politikalarını da gözden geçiriyoruz. Yabancıların karıştıkları suç oranları var. Her ay onları takip ediyorduk. Yabancıların karıştığı suç oranı yüzde 1 veya 2 arasında. Bunlar suça karıştıklarında deport ediliyorlar.

UYUŞTURUCUYA KARŞI STRATEJİ NE?

Uyuşturucu ağırlıklı olarak haplara kaydı. Bu sene ele geçirdiğimiz uyuşturucu hapları 80 milyona yaklaştı. Adet olarak söylüyorum. Bu arzın kesilmesini engellenmesini istiyoruz. Operasyonumuz bunlara yönelik. Sürekli operasyon düzenliyoruz. Uyuşturucuya yönelik 660 bin operasyon düzenledik. Arzı engellemek için. Talebinde önlenmesi lazım. Bataklığı kurutacağız. Beka meselesi uyuşturucu ile mücadele. Uyuşturucu terör örgütlerinin finansmanını sağlıyor, geleceğimizi karartıyor. Biz bu konu ile kararlıyız. Üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getireceğiz. Ailelerde de bu konuda destek istiyoruz. Hap ucuz ve erişimi kolay diye talep çok. Aileler çocuklarını kontrol etsin takip etsin, kimlerle arkadaşlık ediyorlar.

"ÜNLÜ ÜNSÜZ AYRIMI YAPMIYORUZ"

Toplumun her kesimine yönelik operasyon oluyor. Bunların içinde ünlüler de var. Ünlü ünsüz ayrımı yapmıyoruz. Herkese yönelik operasyon yapıyoruz. Cezaevlerinde bulunanların üçte biri uyuşturucudan dolayı. 854 bin kişi gözaltına alındı. Bu önemli göz ardı edilemeyecek bir mesele. Kararlı bir şekilde sessiz ve derinden yürütüyoruz.

Bu mücadelenin kazanılması için toplumun gayret etmesi gerekiyor. Ailelere de görev düşüyor. Avrupa uyuşturucu raporundan da bahsetmek gerekiyor. Tüm dünyanın meselesi. 21 Avrupa ülkesi ve Türkiye var. 8 Avrupa ülkesi rakamlarını paylaşmıyor. Bir milyon nüfus başına düşen rakamları da vermişler. Türkiye 18. sırada.

Arzın ve talebin engellenmesi önemli. Arz noktası önemli ölçüde baskılandı. Türkiye hedef ülke olmaktan çıktı. Suriye'nin rakamı bizim tam 10 katımız.

"SUÇ SİBER, SONUÇLARI GERÇEK"

Dolandırıcılık siber suçlara kaydı. Çevrim içi bahis diyoruz, uyuşturucu siber alana kaydı. Siber alan da bizim önem vermemiz gereken hususlardan biri haline geldi. Siber vatanda da bu mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor. 138 bin siber operasyon yaptık. İnternetin yaygınlaşması ile ağırlık siber alana kaymış durumda. Telegramı kullanıp bunun üzerinde örgütleniyorlar. Hepsine dikkat etmek lazım. 30 bin tane web sayfasını erişime kapattık. 45 bin tane çevrimiçi yasa dışı bahis siteleri engellenenler arasında. Adalet Bakanlığı ile beraber değerlendiriyoruz. Evdeki hesap çarşıya uymuyorsa çarşıya göre hesap yapmak gerekiyor.

"TELEFONU KAPATIP, 112'Yİ ARAYIN"

Polisimiz, hakimlerimiz savcılarımız vatandaşlarımızı arayıp 'Operasyon yapılıyor, paranızı altınınızı getirin' diye aramaz. Arayan olursa hemen telefonu kapatın. Bu kişiler kapatmanıza izin vermez, yönlendiriyorlar. Hemen 112'yi arayıp ihbarda bulunsunlar. Kişi ile sorun varsa resmi kişiler kapıya gider karakola davet eder ifade vermesi için. Niye para istesin ki? Vatandaşlarımızı bu şekilde kandırıyorlar.

"CEZALAR ARTTI SUÇLARDA ANLAMLI DÜŞÜŞ OLDU"

Trafik cezalarının artması ile beraber bazı suçlarda anlamlı düşmeler oldu. 2030'da trafikte can kaybı hedefi yüzde 50 düşmesi. 2050 vizyonumuz trafikte sıfır can kaybı. Yüzde 10 daha çok denetlemeyi arttırmışız. Makas atma diye bir suç var. Yüzde 93 azalmış. Anlamlı bir düşüş bu. Cezalar yaptırımlar arttı can yakmaya başladı isterse durmasın. O kadar cezayı göze alıyorlarsa durmaya bilirler. Cep telefonu kullanmak yüzde 28 oranında düşmüş. Cezası arttırılan bütün trafik suçlarında düşüş var. Kırmızı da geçmeye vatandaşımız devam ediyor. Kırmızı ışık geçişinde azalma yüzde 4.Öncelik hayatın yayanın diye kampanyalar yürüttük. Yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmiyor. Yaya yola adımını attığında araçların durması gerekiyor.

Her 2 kazadan birinde motosiklet var. Türkiye'de 35 milyon araçtan 7 milyonu motosiklet. 112 arandığı zaman trafik kazasında mutlaka ambulans sağlık ekipleri yaralı varsa gidiyor. İnceliyorlar. Neden kaynaklandığını tespit ediyorlar. Trafik cezalarının artırılması ile ilgili devletimizin maksadı hazineye gelir sağlamak değil. Söz konusu olan insan hayatını korumak. Hedeflerimiz var. Trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri azaltmak. Amacımız insan hayatını korumak. Cezalandırmak değil. Trafik kültürü diyoruz ya onu sağlamak.

Ali Yerlikaya zamanında çakarlı konusunun üzerine gidildi. Kimlerin aracında çakar olduğunu biliyoruz. Çakar sahiplerini aradık. Rica ettik sökmelerini. Sayıları epey azaldı. Çakardan kaynaklanan cezalarda artırıldı. Türkiye'de önemli bir problem olmaktan çıktı. Yine de takanlar varsa ceza uygulanıyor.

"SAHİPSİZ HAYVANLARIN YÜZDE 91'İ TOPLANDI"

Sokak hayvanları da önemli konulardan biri. Geldiğimiz nokta itibarıyla sahipsiz sokak hayvanların yüzde 91'i toplandı. Barınaklara alındı. Bu konuyu da Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Barınaklarda besleniyorlar bakımları yapılıyor. İsteyen olursa sahipleniyor. Artık hayvanları sokağın insafından kurtarmış oluyoruz. Hayvan refahı sağlanmış oluyor."

Kaynak: CNN Türk