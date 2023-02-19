Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bir kişi, kepçe darbesiyle hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Azerbaycan Caddesi bulvarında enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bir kişi kepçe darbesiyle hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarını izleyen bir kişi, kepçe darbesiyle hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın neredeyse bütünüyle yıkılan merkez caddelerinden Azerbaycan bulvarında bugün gün boyu enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü.

T24'ün haberine göre, araç trafiğine kapalı olmasına rağmen yaya trafiğine kapatılmayan bulvarda, çalışmaları izleyen bir kişi kepçe darbesiyle hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kepçe operatörünün kaçtığı iddia edildi.

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